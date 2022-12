Der ehemalige Bankdirektor Matthias Müller aus Althofen ist im 84. Lebensjahr verstorben. Müller stammte aus einer kinderreichen Bergbauernfamilie. Unmittelbar nach Kriegsende begann er seine schulische Ausbildung. Nach der Grundschule praktizierte er unter anderem auch ein Jahr auf einem Hof in der Schweiz. Anschließend leistete er seinen Präsenzdienst ab, wo er mit begleitenden Maßnahmen auch zum Jungsoldatenausbildner wurde. Danach wechselte Müller ins Gastgewerbe und absolvierte die Tourismusberufsschule.

Im Jahr 1965 änderte sich Müllers Berufsweg so einiges. Nach erforderlichen Prüfungen trat er in das Bankgeschäft ein, wo er das gesamte Handwerk von Grund auf erlernte. Im Laufe der Zeit legte er sämtliche Fachschulungen und Bankprüfungen sowie die Geschäftsleiterprüfung ab.

Mit 36 Jahren übernahm der Althofner 1975 als Geschäftsleiter die Raiffeisenbank Althofen und führte diese 37 Jahre lang. Sein Verdienst wurde von der Raiffeisenorganisation mit den höchsten Auszeichnungen, dem "Silbernen Raiffeisen Verdienstabzeichen" und dem "Goldenen Raiffeisen Verdienstabzeichen" gewürdigt.

Müller war auch 30 Jahre als Vorstandsmitglied, davon 23 Jahre als Obmann-Stellverteter in der Raiffeisenbank Althofen-Guttaring tätig.

Für seine besonderen Verdienste auf kulturellen und wirtschaftlichen Ebenen würdigte ihn die Stadtgemeinde Althofen mit dem Wappenring der Stadt.

Die Beisetzung findet am Freitag, 23. Dezember, um 14 Uhr auf dem Ortsfriedhof Althofen statt. Ein gemeinsames Gebet für den Verstorbenen gibt es am Donnerstag, 22. Dezember, um 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Althofen.