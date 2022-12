Nach Melissa Naschenweng und Melanie Steinwender alias Meli Stein warnt nun die nächste Kärntner Schlagersängerin ihre Fans auf Instagram vor einem Account, der vorgibt, ihrer zu sein. "Achtung. Jemand hat ein falsches Profil von mir erstellt. Ganz wichtig, das bin nicht ich. Bitte antwortet auf keine Nachrichten, danke", schreibt die 32-Jährige auf ihrem eigenen Profil.

© Instagram/Melanie Payer

Dass ein sogenanntes Fakeprofil oft nicht nur "ein Spaß" ist, sondern für Menschen, die darauf hereinfallen, teure Folgen haben kann, zeigt auch ein Fall, der sich erst vor wenigen Wochen ereignet hat. Für einen 36-jährigen Mann aus Krems in Niederösterreich erfüllte sich sein Traum, mit Melissa Naschenweng in Kontakt zu treten – jedoch nur vermeintlich. Denn er wurde von Betrügern kontaktiert, die sich als Naschenweng ausgaben. So brachten sie den Mann um 98.000 Euro.