Am Dienstag, 20. Dezember, brach gegen 4.20 Uhr im Bereich einer überdachten Holzlagerstätte am Grundstück eines Wohnhauses in der Gemeinde Gurk, aus bisher unbekannter Ursache ein Schwelbrand aus.

Der gesamte Holzlagerbestand wurde durch das Feuer vernichtet sowie Teile der angrenzenden Garage beschädigt. Im Einsatz standen Kräfte der Feuerwehren Straßburg und Gurk. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.