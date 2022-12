21-jähriger Ladendieb wehrte sich gewaltsam gegen Festnahme

Der Obdachlose entwendete Spielkonsolen-Zubehör aus einem Geschäft in St. Veit an der Glan. Er flüchtete und als in die Polizei verhaften wollte, wehrte er sich mit Gewalt dagegen. Ein Polizist wurde verletzt.