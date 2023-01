In den vergangenen Jahren setzte der Skiclub SC Raika Eberstein einige Meilensteine für die Zukunft des Skisports in der Gemeinde. Das kleine Skigebiet auf der Saualpe bekam 2018 eine Beschneiungsanlage. "Und wir haben ein neues Betriebs- und Sportgebäude gebaut", erklärt Skiclubobmann Hans Jörg Zöhrer. Gleichzeitig wurde die Rodelbahn gebaut. "Das Bergaufrodeln hat uns Wertschöpfung gebracht", erklärt Zöhrer, der seine Tätigkeit als Obmann nun in die Hände seines Stellvertreters Thomas Weigel legte: "Offiziell wird das mit der Jahreshauptversammlung nach Saisonende.Wir halten mit einer guten Gemeinschaft und einem guten Miteinander zusammen", resümiert Zöhrer den Erfolg des Vereins.