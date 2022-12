Die Konzertagentur "Howart.live" landet den nächsten großen Coup: Robbie Williams wird im Zuge seiner Österreich-Summer-Show 2023 im Viereck vor der Burg Hochosterwitz Halt machen. Am 22. Juli gibt der Entertainer seine weltbekannten Hits wie "Let Me Entertain You", "Angels" und Co. in Launsdorf zum Besten.

"Magisches Ambiente"

Das magische Ambiente und die faszinierenden Bilder der Burg hätten den internationalen Künstler von einem Auftritt überzeugt. Außerdem sei eine neu geschlossene Partnerschaft der "Howart.live-Festivalagentur" mit "Frequency" und "Nova Rock"-Veranstalter Ewald Tatar sowie Thomas Semmler, Eventmanager der Schlosswiese Mossburg, ebenfalls für den Auftritt verantwortlich. "Warum nicht anders denken und das Augenmerk auf das Gemeinsame legen", sagt Stefan Walcher, der gemeinsam mit seinem Team der Region Mittelkärnten als Event-Standort einen zusätzlichen Schub geben will.

Nach Robbie Williams werden Josh und Alvaro Soler am Freitag, dem 28. Juli, für Unterhaltung sorgen. Am Samstag, dem 29. Juli, wird die deutsche Sängerin Nena nicht nur ihre "99 Luftballons" steigen, sondern auch das ein oder andere "Wunder geschehen" lassen.

Die Konzerte von "Howart.live" feierten im Vorjahr ihre Premiere. Ziel sei es, die einzigartige Location im Viereck vor der Burg Hochosterwitz zu nutzen, um der Region mehr Bekanntheit zu verschaffen. Auch regionale, junge Künstlerinnen und Künstler sollen als Vorbands auftreten dürfen.