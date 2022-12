Polizeibeamte des Bezirkes St. Veit an der Glan konnten nach umfangreichen Ermittlungen insgesamt 16 Einbruchsdiebstähle in Hofläden klären. Die Taten wurden im Zeitraum Juli bis September 2022 von einem derzeit inhaftierten 28-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan durchgeführt.

Der mutmaßliche Täter wurde bei den Einbrüchen teilweise von seiner 21-jährigen Lebensgefährtin und einem 33-jährigen Bekannten unterstützt. Als Motiv wurde Geldbeschaffung für den Kauf von Drogen zum Eigengebrauch angegeben.

Der Gesamtschaden beträgt mehr als 1.000 Euro, weitere Erhebungen werden geführt. Eingebrochen wurde in Hofläden in Mölbling, Althofen, Kappel am Krappfeld, Gundersdorf, Hollern und St. Filippen.