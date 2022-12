Am Samstag kam es im Bereich St. Donat in der Gemeinde St. Veit an der Glan zu einer großangelegten Suchaktion: Um 3.20 Uhr erstattete eine 65-jährige Frau Anzeige, dass ihr 79 Jahre alter Bruder seit den Abendstunden vermisst wird. Ihr Bruder sei mit seinem Fahrzeug im Wald in der Nähe von St. Donat stecken geblieben. Er habe sich anschließend zu Fuß auf den Weg gemacht und dabei im Wald die Orientierung verloren. Mit dem Abgängigen konnte telefonisch Kontakt aufgenommen und so sein möglicher Standort eingegrenzt werden.

Stark unterkühlt

An der anschließenden Suchaktion waren mehrere Polizeistreifen, zwei Diensthundestreifen, Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe, ein Drohnenpilot, der Hubschrauber FLIR der Flugeinsatzstelle Klagenfurt, sowie 41 Mann/Frau der FF St. Donat und der FF St. Sebastian, 12 Mann der Bergrettung Klagenfurt, Mitglieder des Samariterbundes und Mitglieder der Rettungshundebrigade beteiligt.

Der Abgängige konnte gegen 09.40 Uhr von Angehörigen der FF St. Sebastian im sogenannten Labongraben, Gemeinde St. Georgen am Längsee, Bezirk St. Veit/Glan, unverletzt, aber stark unterkühlt aufgefunden werden. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Veit/Glan gebracht.