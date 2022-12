Die Geschichte hat viele bewegt: Der 30-jährige Metnitzer Johann Hartenberger startete in der Vorwoche einen Suchaufruf auf Facebook. Er hatte nämlich Ende November seinen Urnenring, in dem die Asche seiner verstorbenen Schwester ist, verloren. Irgendwo in Friesach, in Neumarkt (Steiermark), in Treibach oder Metnitz.