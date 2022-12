Auf gleich zwei Ebenen hinterließ diese Woche ein Prozess am Landesgericht Klagenfurt Fassungslosigkeit: Ein 37-jähriger Kärntner misshandelte seine Lebensgefährtin (32) über eine Woche lang in der gemeinsamen Wohnung in St. Veit an der Glan. Immer wieder Schläge, Tritte gegen alle Körperteile der zierlichen Frau, vor allem aber gegen den Kopf, sodass Seh- und Hörsinn beeinträchtigt wurden. Morddrohungen, ein Messerstich in den Oberschenkel, büschelweise wurden dem Opfer Haare ausgerissen. Dann wurde die Frau stundenlang mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt.

"Hätte meine Klappe halten sollen"

Doch anstatt die unfassbaren und belegten Taten vor Richterin Sabine Götz zu bestätigen, erklärt das Opfer mit tränenerstickter Stimme: "Er ist nach wie vor mein Lebensgefährte. Er ist nicht so, wie er damals war, er stand unter Drogen. Ich war auch beteiligt an der Auseinandersetzung, hätte meine Klappe halten sollen. Es wird nicht mehr vorkommen. Vor diesem Ausraster war unsere Beziehung perfekt." Trotz der beschwichtigenden Aussagen der Frau wurde ihr Peiniger – er hat neun zum Teil einschlägige Vorstrafen – rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Doch warum nehmen Gewaltopfer ihre Täter in Schutz? Was bei Laien für Kopfschütteln und Unverständnis sorgt, ist für die Opfer mitunter lebensnotwendig. "Bei diesen Beziehungen handelt es sich um Schlüssel-Schloss-Beziehungen: Eine masochistische Neigung trifft auf eine sadistische Neigung", erklärt Herwig Oberlerchner, Primar der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt.

Psychiater Herwig Oberlerchner © Markus Traussnig

Das Modell der sogenannten kollusiven Beziehung ist für Außenstehende schwer nachvollziehbar. Zurückzuführen ist diese zumeist auf ähnlich gelagerte Vorbeziehungen oder an frühe Kindheits- oder Jugenderfahrungen geknüpft. "Solche Beziehungen werden vom schwer traumatisierten Opfer als 'normal' angesehen", sagt Oberlerchner.

Gewalt als Form der Zuneigung

Opfer identifizieren sich mit dem Aggressor und entwickeln Abwehrmechanismen. "Sie glauben, dass der Täter recht hat und sie ihn provoziert hätten. Ihre Fantasie geht oft so weit, dass sie sagen 'ich habe es verdient'", weiß der Experte. Sich vom gewalttätigen Partner zu trennen, endet für betroffene Frauen oft in Einsamkeit. Es gibt sonst nichts in ihrem Leben außer dieser Beziehung. Die Gewalt wird als Form der Zuneigung empfunden. Aber auch Todesangst spielt eine wesentliche Rolle: Wenn die Wegweisung oder die Haft zu Ende ist, dann steht der Täter wieder vor der Tür.

Neben psychischer kommt finanzielle Abhängigkeit hinzu. "Wenn sich Frauen trennen, müssen sie mitunter neue Wohnungen beziehen. Gibt es Kinder, müssen auch die neu untergebracht werden. Das sind alles Belastungen, die ohne soziales Umfeld oder Unterstützungsangebote wie Frauenhaus, Beratungsstellen oder Gewaltschutzzentren nicht zu schaffen sind", sagt Oberlerchner.

Den Teufelskreis zu verlassen, ist nur möglich, wenn sowohl Opfer als auch Täter Unterstützung erfahren. "Tätern werden Gespräche inzwischen gesetzlich vorgeschrieben. Opfer können das Angebot nutzen. Es wäre aber notwendig, auch die Opfer nachdrücklich zu Therapie und Beratungsgesprächen zu motivieren", hat der Psychiater eine Empfehlung in Richtung der politischen Entscheidungsträger.