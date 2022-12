Zum dritten Mal wurde der Integrationspreis des Landes Kärnten verliehen. Fundermax erhielt für sein Disability-&-Diversity-Management-Konzept, das gemeinsam mit dem Studiengang "Disability and Diversity Studies" der FH Kärnten erarbeitet wurde, den Preis in der Kategorie "gemeinsam.arbeiten – Integration im Unternehmen".

Begründet wurde die Auszeichnung für den St. Veiter Betrieb mit dem "wertvollen Beitrag des Projekts zur Sensibilisierung zum Thema Disability und Diversity in Kärnten und zur Unterstützung der Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt". Fundermax macht mit dem Projekt einen großen Schritt, um sich in den Bereichen Inklusion, Integration und Diversität weiterzuentwickeln und auch die damit verbunden Chancen zu nutzen.

"Möchten uns weiterentwickeln"

Gernot Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax: "Inklusion, Integration und Diversität sind wichtige Themen für jede Organisation, gerade auch für international sehr aktive Unternehmen wie Fundermax. Wir möchten uns hier weiterentwickeln und freuen uns daher sehr über die Auszeichnung unseres gemeinsamen Projekts mit der FH Kärnten mit dem Integrationspreis des Landes Kärnten."

Ziel des Integrationspreises des Landes Kärnten ist es, zivilgesellschaftliches Engagement sowie in der Integrationsarbeit aktive Gemeinden und Unternehmen zu würdigen. Im Sinne der Umsetzung des Integrationsleitbildes "Gemeinsam in Kärnten" sollen dabei erfolgreiche Projekte einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ausgezeichnet werden Integrationsprojekte, die ein gutes Miteinander, Begegnung und Partizipationsmöglichkeiten fördern und innovativ sind.