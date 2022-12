Sie ist 32 Jahre alt, klein und zierlich, 48 Kilo leicht. Er 37, muskulös, ein richtiger Bulle, neunmal wegen Körperverletzung und Nötigung von Frauen und Suchtgiftdelikten vorbestraft. Sie kennt ihn seit einem Jahr, hat von 24. Juli 2022 bis 31. Juli 2022 in der gemeinsamen Wohnung in St. Veit ein Martyrium er- und nur mit Glück überlebt, das sie am Landesgericht Klagenfurt mit zitternden Händen und tränenerstickter Stimme wiederzugeben versucht. Verharmlosend. "Er ist nach wie vor mein Lebensgefährte. Er ist nicht so, wie er damals war, er stand unter Drogen", sagt sie.