Die Stadtgemeinde Althofen und die Junge Wirtschaft St. Veit initiierten in diesem Jahr den ersten Pop-up-Store-Wettbewerb in Althofen. Den zweiten Platz und damit die Förderung der Miete für die Dauer von sechs Monaten sowie einen einmaligen Zuschuss von 1000 Euro holte sich Anne Krainer aus Lölling. Die Kunsthandwerkerin und Designerin feierte nun die Eröffnung ihres Pop-up-Stores „Herzstücke - Nähatelier“ in der Christalnikstraße. „Wir heißen Anne Krainer in Althofen sehr herzlich willkommen“, gratulierte Bürgermeister Walter Zemrosser.

Alles Einzelstücke

Anne Krainer hat das Label „Herzstücke – Leder & Textil Design“ gegründet und fertigt Taschen- und Kleiderunikate. In ihrem neu eröffneten Geschäft „Herzstücke - Nähatelier“ bietet sie auf 70 Quadratmetern Trachtenkunst, Textildesign, Upcycling und ab Jänner 2023 auch eine Änderungsschneiderei an. Dabei ist Krainer wichtig, ihre Produkte nicht nur zu designen, sondern auch selbst handwerklich umzusetzen. „Ich fertige alles Einzelstücke, Individualität trifft dabei auf zeitlose Moderne. Upcycling spielt bei mir ebenfalls eine große Rolle. Mitgebrachte Kleidung wird gerne zur Designerkleidung umgearbeitet.“ Das liebevoll eingerichtete Geschäft in der Christalnikstraße hat Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Gutscheine sind dort erhältlich.

Kontakt: Christalnikstraße 5, Telefon 0 67 6/978 45 98