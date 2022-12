Ein Rauchmelder schlug Samstagabend in der Wohnung einer 52-jährigen Frau aus Brückl, Bezirk St. Veit, Alarm. Ein Wäscheständer und ein Stuhl waren dort in Brand geraten. Gegen 20 Uhr hatte die Frau in der Küche ihrer Wohnung eine Kerze angezündet und auf eine Kommode gestellt. Anschließend begab sich die 52-Jährige ins Badezimmer.

Die Kerze dürfte umgefallen sein und das Feuer ausgelöst haben. Die Frau konnte den Brand selbst löschen und so ein Übergreifen der Flammen verhindern. Danach alarmierte sie die Feuerwehr. Im Einsatz stand die FF Brückl mit 20 Einsatzkräften, die die Wohnung belüftete und die beschädigten Möbelstücke aus der Wohnung entfernte.

Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Krankenhaus St. Veit/Glan eingeliefert. "Der durch den Brand entstandene Sachschaden steht noch nicht fest", heißt es Sonntagmorgen vonseiten der Polizei.