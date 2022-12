Harald Weiß ist gebürtige Klagenfurter, studierte in Graz Medizin und erhielt sein Doktorat 1992 an der Universität Graz. Nach dem Studium absolvierte er zwischen 1993 und 1996 die Ausbildung zum Praktischen Arzt zum Großteil am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit. Es folgte die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin. Diese Ausbildung schloss er 2002 ab. Harald Weiß absolvierte Ausbildungen im Bereich der Notfall- und Palliativmedizin und ist Prüfarzt der Universität Graz. 2004 folgte der Abschluss zum Hämato-Onkologen. Seit 2009 war Harald Weiß als Leitender Oberarzt an der Abteilung für Innere Medizin der Station für Onkologie tätig. Ab sofort übernimmt er die Funktion des Ersten Oberarztes. Er folgt Hans Peter Gröchenig, der seit dem Sommer Abteilungsvorstand und Primarius am Ordenskrankenhaus ist.

Den onkologischen Schwerpunkt will er auch in seiner neuen Position als Erster Oberarzt weiter ausbauen. Sein Hauptziel ist es, weiterhin die empathische Versorgung der onkologischen Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Entscheidend sei für ihn, dass eine qualitativ hochwertige Medizin mit einer sehr guten menschlich-persönlichen Betreuung Hand in Hand geht.

Tatsächlich zogen in Harald Weiß' Spezialgebiet in den zurückliegenden Jahren viele neue Behandlungsmethoden ein, die sich nachhaltig positiv auswirkten. "Die Onkologie von gestern war ein ganz anderes Feld, als sie es heute ist. Sie wandelt sich ständig, umso mehr heißt es 'uptodate' zu bleiben, um zu jeder Zeit auf dem neusten Stand der Wissenschaft therapieren und den Patientinnen und Patienten helfen zu können", betont Weiß.

In seiner Freizeit jedoch stimmt der Vater von zwei erwachsenen Kindern die Saiten seiner Gitarre an und tritt gemeinsam mit einem Freund, der gerne singt, bei unterschiedlichen Veranstaltungen auf. Das Duo gab sich den klangvollen Namen "Just the two of us" und spielt hauptsächlich Klassiker der Popmusik.