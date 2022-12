Zehn Feuerwehren mit 100 Einsatzkräften waren notwendig, um am 14. November einen Großbrand in St. Veit zu löschen. Jetzt, knapp ein Monat nach dem Brand in der Firma Stahlwerk, gibt es neue Erkenntnisse über Schadenshöhe und Brandursache. Rund drei Millionen Euro Schaden dürfte laut Experten das verheerende Feuer in der Gewerbesiedlung verursacht haben.