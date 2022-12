Frauen zu stärken, ihre Lebenssituation zu verbessern, das sind die vorrangigen Ziele der weltweit mehr als 80.000 Soroptimistinnen. In St. Veit setzt sich die "lebendige, dynamische Organisation für berufstätige Frauen" seit 21 Jahren für sozial Schwache ein, und dazu gehören meist Frauen, so Christin Flor, Präsidentin des Soroptimist Clubs in der Herzogstadt.