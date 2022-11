Eine neue Veranstaltungsreihe hat die Wirtschaftskammer St. Veit ins Leben gerufen. Walter Sabitzer, Obmann der Bezirksstelle St. Veit an der Glan und der neue Bezirksstellenleiter Robert Schratt luden zur ersten "Business Night – Wirtschaft trifft Wirtschaft", die nun regelmäßig zu verschiedenen Themen an verschiedenen Orten einberufen wird. Der Auftakt am Dienstag fand in den Räumlichkeiten der GREENoneTEC statt und zahlreiche Unternehmer folgten der Einladung, sich mit dem abendlichen Thema "Kärntner Energiewende für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort" zu beschäftigen. Dabei wurde bemerkenswert gezeigt, welche geballte Solarkompetenz der Bezirk St. Veit zu bieten hat und wie wichtig dieser Wirtschaftszweig für die politisch angestrebte Energiewende im ganzen Land sein wird. "Klar ist, wir werden uns auch über viel Infrastruktur Gedanken machen müssen. Ob Freiflächen für erneuerbare Energieparks oder auch Windräder oder neue Ideen", sagte Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), der das Green-Wasserstoff-Projekt in Villach hervorhob. Wo bereits öffentliche Busse mit Industrieabfall-Wasserstoff der Infineon betrieben werden.