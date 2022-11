Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen leuchten seit Kurzem mehrere Gebäude im Bezirk St. Veit orange: das St. Veiter Rathaus, die Raiffeisenbank St. Veit und der Turm der Burgruine Liebenfels. Damit unterstützt der Frauenklub Soroptimist mithilfe der Stadtgemeinde, der Bank und des Burgbetreibers die weltweite UN-Kampagne "Orange the world – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen".

Seit dem Vorjahr kooperieren der Soroptimist Club St. Veit und die Raiffeisen-Bezirksbank und setzen damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Es wurde auch zu einer Benefizausstellung geladen.

Sechs Kärntner Künstlerinnen und Künstler präsentierten hierfür ihre Werke der Öffentlichkeit: Sie haben ihre Gedanken über die aktuellen Entwicklungen in künstlerischer Form auf einer Leinwand zum Besten gegeben.

Das Bankgebäude in St. Veit © Raiffeisen

Die Burg Liebenfels mach auch bei der Aktion mit © KK/Facebook

Um bewusst zu machen, dass häusliche Gewalt gegen Frauen auch heute ein nicht wegzuleugnendes Thema ist, erstrahlt auch der Kirchturm des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder St. Veit bis 10. Dezember in Orange.





Die gemeinsame Opferschutzgruppe des Krankenhauses St. Veit und des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt © KK/ KH der Barmherzigen Brüder

Die gemeinsame Opferschutzgruppe des Krankenhauses St. Veit und des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt wurde für volljährige Betroffene häuslicher Gewalt eingerichtet. Darin vertreten sind Ärztinnen und Ärzte aus den Bereichen Gynäkologie, Unfallchirurgie und Innere Medizin, Pflegefachkräfte sowie MitarbeiterInnen der Fachbereiche Psychologie und Sozialdienst. "Wir senden mit der orangen Beleuchtung ein klares Signal: Stoppt Gewalt an Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft," schildert die Initiatorin Petra Koch, Bereichsleiterin an der Interdisziplinären Ambulanz und Mitglied der gemeinsamen Opferschutzgruppe der kooperierenden Krankenhäuser.