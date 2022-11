Alles steht still. Aufgrund der gescheiterten Lohnverhandlungen haben die Eisenbahner einen österreichweiten Streik ausgerufen. Seit Mitternacht stehen deshalb auch in Kärnten alle ÖBB-Züge still. Rund 25.000 Kundinnen und Kunden sind im südlichsten Bundesland betroffen. Im Vorhinein hieß es, dass ausschließlich Züge stehen bleiben werden und Busse wie gewohnt verkehren.