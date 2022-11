Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr lenkte ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan seinen Pkw auf der Friesacher Straße B 317 in Richtung St. Veit an der Glan. Zur gleichen Zeit fuhr eine 81-jährige Niederösterreicherin auf der B 93 von Straßburg kommend auf die B 317. Aus unbekannter Ursache kollidierten im Kreuzungsbereich in Pöckstein, Gemeinde Straßburg, Bezirk St. Veit an der Glan, beide Fahrzeuge miteinander.

Durch den Unfall wurde die 81-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle Alkotests verliefen negativ.