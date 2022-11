Freitagnacht gegen 22 Uhr heizte ein 39-jähriger Mann den Holzofen in seinem Haus in der Gemeinde Klein St. Paul im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Aus bislang unbekannter Ursache entstand dadurch ein Zwischendeckenbrand, der sich auch auf den Dachboden ausdehnte. Die 11- und 12-jährigen Söhne wurden durch den Brand geweckt und alarmierten die Eltern.

Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wieting und Klein St. Paul, mit vier Fahrzeuge und 30 Einsatzkräften, konnte der 39-Jährige mit einem Handfeuerlöscher den Brand unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand dann vollständig löschen. Die Familie blieb unverletzt. Brandursache und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos St. Veit an der Glan übernimmt die Ermittlungen.