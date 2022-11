Ein Act nach dem anderen geht momentan auf der Homepage von "HOWART.live" online. Die Agentur aus Launsdorf bestückt die Bühne unter der Burg Hochosterwitz heuer wieder hochkarätig. Was, wenn nicht die "99 Luftballons", ein Song für den Frieden, passt besser in die Zeit, in der wir uns gerade befinden: die deutsche Popsängerin Nena wird sie am 29. Juli 2023 auf dem historischen Boden der Burggründe fliegen lassen. "Lasst uns gemeinsam singen und tanzen, lachen und das Leben feiern. Ich freue mich auf den nächsten Sommer mit Euch", lässt Nena den künftigen Besuchern ausrichten. Sie prägte mit ihren Songs mehrere Generationen von Fans.

Nena: 99 Luftballons in Concert:

Damit hat das Team von "HOWART.live" noch nicht genug. Leben und Tanzen, dafür steht auch Alvaro Soler. Der Latino-Star mit seinen Songs, mit denen man den Sommer richtig spüren kann, ist einen Tag vor Nena da, am Freitag, 28. Juli. Er teilt sich die Bühne am 35.000 Quadratmeter großen Viereck unter der Burg mit dem Sänger "Josh.", der sein Voract sein wird. Geboren in Barcelona, pendelt Soler der Popstar, der fünf Sprachen spricht, zwischen seiner Heimatstadt und Berlin hin und her. Bisher wurde er bereits mit 150 Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. "La Cintura" ist einer seiner bekanntesten Hits, "Manila" einer seiner aktuellsten.

Alvaro Solar: Manila:

"Josh.", unter anderem Amadeus-Gewinner, Song Contest-Teilnehmer, Jury-Mitglied bei "Starmania" sowie "Verursacher" des Ohrwurmes "Cordula Grün" und vieler anderer Hits wie "Expresso & Tschianti" wird auch auf dem historischen Boden den Charme seiner mit wienerischem Dialekt angehauchten Lieder versprühen.

Josh. Cordula Grün:

Der Kartenverkauf für der Konzerte beginnt am Freitag, den 25. November um 10 Uhr. Interessant, welche Überraschung "HOWART.live" mit Geschäftsführer Stefan Walcher noch im Gepäck hat. Denn das Festival dauert angeblich drei Tage. Zum Team gehört übrigens auch Burgherr Kari Khevenhüller-Metsch - eine interessante Mischung also, die hier die Burg Hochosterwitz in einen neuen Abschnitt ihrer Geschichte katapultiert.

