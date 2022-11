Mit einem "Vier Hände Dinner" feierte der aus dem Görtschitztal stammende Koch Simon Petutschnig mit seinem Team und den Gästen das fünfjährige Bestehen seines Restaurants "La Fera" in Palma auf Mallorca. Aus den Händen des 2020 mit dem als bester Patissier der Welt (Best Chef Pastry Awards) ausgezeichneten Xavi Donnay kam das Dessert. Seine Kreationen fertigt dieser normalerweise im Restaurant "Lastarte" in Barcelona, ausgezeichnet mit drei Michelinsternen. Im "La Fera" zauberte er aus der vermeintlich selbstverständlichsten und simpelsten Nachspeisenzutat - der Schokolade - eine Versuchung in veganer Form.