Das Hallenbad in St. Veit hat einen wichtigen Stellenwert, nicht nur als einziges Hallenbad im Bezirk, sondern auch weil es eines der wenigen Hallenbäder in Kärnten ist. Tatsächlich gibt es seit der Schließung des Klagenfurter Hallenbades in den umliegenden Bezirken (Feldkirchen, Klagenfurt und Lavanttal) keine öffentliche Schwimmmöglichkeit im Winter.