60 Gastronomen dürfen sich im "Gault & Millau 2023"-Guide über die begehrte Auszeichnung freuen und ihre Betriebe als Haubenlokale führen. Spitzenreiterin ist weiterhin Rosi Trabelsi vom La Torre in St. Veit. Der Brunnwirt in Guttaring und das Gasthaus Liegl am Hiegl konnten sich bei der Bewertung sogar verbessern.