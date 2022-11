Mit einem Langhalsschleifer – einer sogenannten "Giraffe" – war ein Maler aus St. Veit an der Glan am Montag um 9 Uhr in einem Wohnhaus in Rosegg beschäftigt. Weil er laut Polizei so konzentriert in seine Arbeit war, bei der er ständig auf die Decke schauen muss, übersah er offenbar einen offenen Schacht. Dieser wurde zwischen ersten Stock, in dem das Unfallopfer tätig war, und dem Erdgeschoß für den Stiegengang ausgespart.

Der 59-Jährige fiel drei Meter in die Tiefe und blieb am Estrichboden im Erdgeschoß liegen. Geistesgegenwärtig reagierte seine Mitarbeiterin. Die 19-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der St. Veiter wurde nach der Erstversorgung mit Kopf-, Wirbel- und Rückenverletzungen in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.