Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit fuhr am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr seinen Pkw auf der Gurktal Bundesstraße (B 93) von Weitensfeld in Richtung Deutsch-Griffen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine 20-jährige Frau aus Oberösterreich mit ihrem Auto entgegen. Auf einer Geraden im Freilandgebiet von Glödnitz kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide kamen daraufhin ins Schleudern und schließlich in einem Acker neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Beim Unfall wurden beide Lenker unbestimmten Grades verletzt. Der Beifahrer der Oberösterreicherin blieb laut eigenen Angaben unverletzt. Ein Alkotest ergab beim 24-Jährigen eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde nicht an Ort und Stelle abgenommen, da er nicht mitgeführt wurde. Er wird angezeigt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus wurde verweigert.

Die 20-jährige Frau wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkotest verlief ebenfalls positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung. Da die Frau Probeführerscheinbesitzerin ist, wird sie ebenfalls angezeigt.

An beiden beteiligten Kraftfahrzeugen entstand Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die B 93 im Bereich von Klein-Glödnitz für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Altenmarkt stand mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.