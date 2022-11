Mit 90 Jahren setzte sich Richard Lugner noch selbst ans Steuer. Er nahm am Dienstag die dreieinhalbstündige Fahrt von Wien nach Kärnten auf sich, um einen Weihnachtsbaum für seine Lugner City persönlich abzuholen. Dieser wird bereits zum dritten Mal vom St. Veiter Unternehmer Alfred Riedl gespendet: "Wir haben einen schönen Wald und sind Partner in der Lugner City. Herr Lugner hat uns gesagt, er braucht einen Baum und so hat sich das ergeben."