Rund um den tragischen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der Ossiachersee Straße (B 94) in St. Veit/Glan ereignet hat, sind nun neue Details bekannt. Wie berichtet, kollidierte im Kreisverkehr am Herzog-Bernhard-Platz ein Radfahrer (72) mit einem Einsatzfahrzeug, das von einem Feuerwehrmann (34) gelenkt wurde. Der 72-Jährige wurde vom Außenspiegel des Fahrzeuges erfasst, zu Boden geschleudert und musste von einem zufällig anwesenden Rettungssanitäter reanimiert werden. "Der Patient wird bei uns intensivmedizinisch betreut. Sein Zustand ist stabil", teilt Kerstin Wrussnig, Sprecherin des Klinikums Klagenfurt, mit.