Der gestrige Montag war für die Feuerwehr, Polizei und Rettung in der Stadt St. Veit eine Herausforderung: Gegen 10:30 Uhr brach in einer Autowerkstatt in der Gewerbesiedlung ein Feuer aus, das sich rasch zu einem Großbrand entwickelt hat. Rund 100 Einsatzkräfte waren notwendig, um noch Schlimmeres zu verhindern. Zudem ist es bei der Anfahrt der Feuerwehr zu einem schweren Unfall gekommen. Im Kreisverkehr beim Herzog-Bernhard-Platz wurde ein 72-Jähriger vom Seitenspiegel eines FF-Autos erfasst, zu Boden geschleudert und schwerstens verletzt. Er wird im Klinikum Klagenfurt intensivmedizinisch betreut.