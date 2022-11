"So einen großen Brand habe ich noch nie gesehen. Und das, obwohl ich selbst Feuerwehrmann bin", sagt Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) zum Großbrand, der am Montag die Stadt St. Veit für mehrere Stunden in Atem hielt. In einer Halle der Firma Stahlwerk brauch Feuer aus, während ein Mitarbeiter an einem Motorrad arbeitete. "Er lief mit einem brennenden Arm aus der Halle, sofort hat ein weiterer Mitarbeiter die Feuerwehrlöscher benutzt, um den Brand zu löschen, doch er hatte keine Chance", schildert Geschäftsführer Stefan Tamegger und zeigt auf die verrußte Lagerhalle in der St. Veiter Gewerbezone.