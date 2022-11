Der SC St. Veit aus der Kärntner Frauen Liga sicherte sich als Wildcard-Gewinnerteam den Platz im großen Finale des „Casino Cups“. Neun weitere Fußball-Vereine aus Österreich qualifizierten sich in den Landesfinali in den Casinos von Casinos Austria. Am Montagabend konnte sich Alissa (22) aus dem Bezirk St. Veit in einer fulminanten Final-Show auf PULS 4 durchsetzen. Unter der Moderation von Dori Bauer und Alex Kratki holte sich die junge Kärntnerin nicht nur den Sieg, sondern auch den großen Hauptpreis: ein Trainingslager in der Türkei für ihr gesamtes Team im Wert von über 20.000 Euro.

Gemeinsam mit ihrem Promi-Paten Paulus von Dr. Bohl schaffte es die Kickerin in spannenden Action-Spielen wie „Giant Fußball Pong“ oder „Fußballhymnen raten“, die Konkurrenz auszuspielen. Im finalen Heads-Up „All-in or Fold“ pokerte sie gegen Verena (24) aus Niederösterreich, die gemeinsam mit Sängerin und Eishockey-Spielerin Viriginia Ernst für den Paudorf SV (AK Niederösterreich Frauen Landesliga) antrat.

Sendung verpasst? Wiederholung am Mittwoch, 16. November, um 21.25 Uhr auf ProSieben Austria.