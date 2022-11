Der Christbaum wird fleißig geschmückt, die neue Weihnachtsbeleuchtung hängt bereits - und bald wird auch der Eislaufplatz am St. Veiter Hauptplatz aufgebaut. Am 25. November wird die künstliche Eislauffläche, sofern das Wetter mitspielt, freigegeben. Gleichzeitig öffnet auch der Weihnachtsmarkt in der Herzogstadt.

Das Besondere an der St. Veiter Eislauffläche ist, dass über Wärmerückgewinnung mit dem Eislaufplatz die Fußbodenheizungen im Rathaushof betrieben wird. Damit soll beim vorweihnachtlichen Eislaufvergnügen der umweltschonende Aspekt nicht vergessen werden.

Das Eislaufen ist kostenlos, der Platz täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Schlittschuhe müssen mitgebracht werden.

Rückblick auf die Eis-Saison am Längsee:

Feuershow zum Weihnachts-Opening

Die stimmungsvolle Weihnachtszeit wird am 25. November mit einer Feuer- und Tanzshow um 17 Uhr eingeläutet. Dabei kommt erstmals die neue, energiesparende Weihnachtsbeleuchtung zum Einsatz. Sie wurde bereits im September getestet und wird am 25. November um 17h30 von Bürgermeister Martin Kulmer aktiviert.