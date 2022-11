Nicht ganz nüchtern erschien zu Faschingsbeginn am 11. November ein slowenischer Mitarbeiter (32) an seinem Arbeitsplatz in St. Veit an der Glan. Gegen 22 Uhr in der Produktionshalle angekommen, begann der Mann laut Polizei vor mehreren Kollegen zu schreien: "Heil Hitler, alle Jugos sind Scheiße." Dabei hob er den rechten Arm. Doch damit noch nicht genug.

Der Trunkenbold beschimpfte daraufhin einzelne Kollegen und drohte: "Ich werde euch liquidieren." Bevor die alarmierte Polizei am Vorfallsort angekommen war, stieg der Arbeiter in ein Taxi und war dahin.

Der Mann wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.