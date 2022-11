Witwenküsse, Rüsselkekse, Giraffenkekse – das sind nur drei von insgesamt 202 Kekssorten, die man im neuen Rezeptbuch "200+2 Kekse" der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) St. Veit findet. "Das Buch ist in Zusammenarbeit aller HLW in Kärnten entstanden. Nachdem unser erstes Kochbuch 'Polsterzipft und Grantnschleck' so ein Erfolg war, haben wir uns für ein weiteres Rezeptbuch entschieden", erklärt Gerlinde Zergoi-Wagner, Direktorin der Schule.