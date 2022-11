"Man darf unter flüchtenden Menschen keine Unterschiede machen. Leute aus Syrien haben ebenso Aggressoren, Verfolgung, Zerstörung erlebt wie Leute aus der Ukraine." Elisabeth Steiner ist empört über das Faktum, dass Quartiere derzeit für Vertriebene aus der Ukraine angeboten werden, nicht aber für Menschen aus Syrien oder Afghanistan. "Mensch ist Mensch. Und Krieg herrscht in der Ukraine, in Syrien, Afghanistan und anderen Regionen." In ihrem Gasthof Bärenwirt in Weitensfeld hat Steiner seit Ende 2014 25 Plätze für Asylwerber. Zurzeit sind 24 belegt, vor allem mit Syrern, Afghanen. "Wir haben uns auf den Nahen Osten spezialisiert. Welche Optionen haben die Männer? Sie können nicht zurück, weil sie bedroht sind."