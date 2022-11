Die Tür des Geschäftes öffnet sich. Eine Dame kommt herein, in ihrer Hand ein Stoffsackerl, darin ein großes Päckchen, rot verpackt. Es ist eine Spende für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton", die man derzeit beim Geschäft "Kerzen und Confiserie Kropfreiter" von Ingeborg Kropfreiter am St. Veiter Hauptplatz abgeben kann. Die Geschenke kommen bedürftigen Kindern zugute.