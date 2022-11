Es kommt nicht so häufig vor, dass in Gemeinden bei den Kassenstellen aufgestockt wird. Eher ist das Gegenteil der Fall. In regelmäßigen Abständen checken die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Ärztekammer (AEK) die Anzahl der Kassenstellen in den Regionen. Bei den aktuellen Prüfungen ergab sich nun der Bedarf für eine vierte Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Althofen. "Vor ein paar Monaten gab es die Entscheidung für die vierte Stelle", erklärt Klaus Mitterdorfer, stellvertretender Kammeramtsdirektor der Ärztekammer. "Es hat eine lange Evaluierung der Versorgungssituation gegeben." Dabei wurde klar, dass in Althofen eine vierte Stelle für Allgemeinmedizin gerechtfertigt wäre. "Die Stellenbesetzung ist bereits durchgeführt", informiert Mitterdorfer.