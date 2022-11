"Ofenfrische Pizza rund um die Uhr" - damit möchte das oberösterreichische Start-up "BistroBox" punkten - und dafür setzt das Unternehmen auf Know-How aus Kärnten. Der gebürtige Althofner Christopher Becker (38) ist der neue Business Unit Manager von "BistroBox". Becker leitet in dieser Position das Expansionsteam mit besonderem Fokus auf die Gewinnung von neuen Standorten und Franchise-Partnern der 24-Stunden-Selbstbedienungs-Pizzeria.

Gearbeitet wird in Oberösterreich und Kärnten. "Unser Unternehmen hat schon vor der Pandemie Hybrid-Working angeboten. Christopher wird ab und zu in Oberösterreich und auch in Kärnten sein. Da er aber neue Franchise-Partner sucht, ist er generell viel unterwegs", erklärt Pressesprecherin Conny Rauchberger.

Im nächsten Jahr soll auch in Kärnten ein Standort eröffnet werden © BistroBox

Nach Beckers Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt konnte der 35-Jährige bald als Key Account Manager bei Coca-Cola HBC für die Gastronomie breite Erfahrung im Vertrieb sammeln. Danach steuerte der Kärntner den kompletten Relaunch der Marke Winestar, entwickelte bei der Hinteregger Handels GmbH als Teamleiter Sales neue Vertriebs- und Unternehmensstrategien und arbeitete als selbständiger Vertriebsberater. Nun folgte der Wechsel in das Expansionsteam von "BistroBox".

"Seine Freude über die Jobzusage war enorm. Ebenso gefällt es ihm, wieder im Gastronomiebereich zu arbeiten. Das Start-up hat derzeit 45 Standorte in Österreich. Auch in Kärnten wollen wir eine Filiale eröffnen. Der Franchise-Partner dafür hat schon unterschrieben. Infos folgen aber noch", verrät Rauchberger.