Ines Borth und Florian Starzacher heirateten in Glödnitz – standesamtlich wie kirchlich, in Sirnitz luden sie dann zum Hochzeitsfest ein. 100 Gäste feierten mit den beiden. Die Braut, sie ist 23 Jahre alt, ist gebürtige Wienerin, lebt aber seit 2019 in Kärnten. Die beiden Frischvermählten verbindet die Liebe zum Reitsport, beide bestreiten als Springreiter österreichische wie internationale Turniere. "Wir haben uns auf Reitturnieren kennengelernt. Richtig gefunkt hat es 2019 in Farrach-Zeltweg beim "Casino Grand Prix", der heutigen "OEPS Austria Riderstour". Ines Starzacher, ihr Mädchenname war Borth, ist beruflich als Bilanzbuchhalterin tätig, der Bräutigam (42) betreibt einen Reiterhof und bildet auch Springpferde aus. Bei der Hochzeit bereitete der Vater der Braut, Konditormeister und Betreiber des "Café Anna Plochl" in Bad Aussee, seiner Tochter ein süßes Geschenk: eine fünfstöckige, wunderschöne Hochzeitstorte in Weiß, mit Rosen geschmückt.

Die Leidenschaft für den Reitsport füllt das Leben des Paares wunderbar aus. Für eine Hochzeitsreise nahm man sich trotzdem Zeit. Sie führte das sportliche Paar in die passende Gegend – nach Südtirol. Zu Hause sind Ines und Florian Starzacher in Glödnitz.