Am Samstag, 5. November, fand die Jahreshauptversammlung der Landjugend Bezirk St. Veit in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Althofen statt. Nach fünf Jahren hat der Bezirksvorstand einen neuen Obmann. Karl Scheiber legte sein Amt zurück, insgesamt war Scheiber sechs Jahre im Bezirksvorstand tätig. "Es fanden Ergänzungswahlen statt. Nach fünf Jahren habe ich mich dazu entschieden, das Amt niederzulegen. Es findet ein Generationswechsel statt und auch privat steht bei mir viel an. Für mich hat es gepasst und ich wollte das Amt des Obmanns nicht auf Teufel komm raus ausreizen", erklärt Scheiber, der 2013 bei der Landjugend Eberstein seine Landjugendlaufbahn startete.

Bei der Landjugend Eberstein ist der 25-Jährige weiterhin ein aktives Mitglied. "Ich bin derzeit dort Kassaprüfer. Wenn es passt, werde ich, bis ich 30 bin, ein Mitglied in Eberstein bleiben", erklärt Scheiber.

Als sein Nachfolger wurde Philipp Mitschey gewählt. Laura Zwischenberger ist als Leiterin des Bezirks bestätigt worden. Der neue Obmann kommt ebenfalls von der Ortsgruppe Eberstein. "Philipp ist ein würdiger Nachfolger. Er ist sehr engagiert und auch ein guter Freund von mir. Mein Tipp an ihn: 'Wenn die Freundschaften passen, passt auch die Zusammenarbeit'."

Leiterin Laura Zwischenberger und Obmann Philipp Mitschey © KK/ LJ Bezirk St. Veit

2017 wurde Scheiber gemeinsam mit Verena Ratheiser zu den Chefs der Landjugend im Bezirk gewählt. Ratheiser ist 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden. 26 Mitglieder haben Scheiber bei seiner Zeit im Bezirksvorstand begleitet, auf die der Ebersteiner mit Dankbarkeit zurückblickt. "Ich habe während meiner Zeit im Vorstand wirklich viele Freundschaften fürs Leben geschlossen."

