Ein 38-jähriger Mann aus Litauen hat am Samstag eine großangelegte Suchaktion ausgelöst: Der Mann ist bei einem landwirtschaftlichen Hof in der Gemeinde Liebenfels als Arbeiter tätig. Der Hofbesitzer hat ihn Samstagfrüh in seinem Zimmer schlafend angetroffen, als dieser seinen Arbeitsantritt verschlafen hatte. Daraufhin dürfte er gegen 06.15 Uhr lediglich mit leichter Bekleidung und Sandalen sein Zimmer verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Geldbörse, Handy, Ausweise waren im Zimmer nach wie vor vorhanden. Er hatte keine Schuhe und keine Jacke mitgenommen und war ohne Fortbewegungsmittel unterwegs.

Stundenlange Suche

Die Familie des Hofbesitzers suchte während des ganzen Tages das gesamte Areal des Hofs und den umliegenden Bereich, sowie entsprechende Lokalitäten in der nahen Ortschaft ohne Erfolg ab. Um 14.50 Uhr erfolgte die Verständigung der Einsatzkräfte, welche eine umfangreiche Suchaktion einleiteten.

Um 17.58 Uhr wurde der Abgängige am Grundstück des Hofes unverletzt aufgefunden. Er gab an, dass er nach entsprechendem Alkoholkonsum in der Vornacht allein sein wollte und deshalb auf den gestapelten Heuballen im Nebengebäude geschlafen habe. Die Person machte einen verschlafenen Eindruck und es waren keine weiteren Hinweise auf die Notwendigkeit eines weiteren Einschreitens gegeben.

Im Einsatz standen: 4 Polizeistreifen, Polizeidiensthunde, Polizeihubschrauber Libelle, Feuerwehren (Liebenfels, Sörg, Zweikirchen, St. Veit, K-Zug – insgesamt ca. 100 Personen), Rettungshundebrigade, Samariterbund war auf Anfahrt.