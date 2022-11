Musikalisch ist Nik P. schon in Weihnachtsstimmung. Der Schlagerstar hat jetzt seinen neuen Weihnachtssong veröffentlicht. "Meine Frau, der Hund und ich (Happy Christmas)" lautet der Titel. In dem Lied geht es um einen gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch mit Freunden. Zusammen genießt man den "Zauber der Zeit". Nik P. will mit dem Song in Erinnerung rufen, was wirklich zählt und wofür Weihnachten grundsätzlich stehen sollte: das Miteinander.

Der Schlagerstar erzählt mit dem Lied seine Weihnachtsgeschichte. Darin darf natürlich auch der Weihnachtshit schlechthin, "Last Christmas" von George Michael, nicht fehlen – zu dem jeder mitsingt.

Die ersten Reaktionen der Fans auf den neuen Song sind durchwegs positiv. "Love it", liest man etwa auf Instagram.