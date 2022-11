Seit mehr als einem Jahr sorgt Julia Kaplan in St. Veit mit ihrer "WaxingBox" für haarlose Zeiten. Nun ist die "WaxingBox" umgezogen. "Wir befinden uns nur zwei Häuser weiter, am Herzog-Bernhard-Platz 4. Der Grund für den Umzug ist die größere Kundenfreundlichkeit am neuen Standort", erklärt Kaplan. Der neue Betrieb ist um fünf Quadratmeter größer - und vor allem barrierefrei. "Einige meiner Kundinnen sind Mütter, die mit dem Kinderwagen vorbeischauen. Das neue Geschäftslokal befindet sich im Erdgeschoß und verfügt über eine Rampe", sagt die ausgebildete Depiladora (Haarentfernerin).