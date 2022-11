Allein die Atmosphäre am See soll die Besucher verzaubern. Erstmals wird es im Advent nicht ganz still um den Längsee, denn ab 2. Dezember geht rund um das Seegasthaus die Premiere des Adventzaubers am Wasser über die Bühne. Nicht die einzige Winterneuheit beim Gastrobetrieb, der seit dem Frühjahr von Stephan Loibnegger als Pächter geleitet wird.

Auch im Winter geöffnet

"Der Start am See ist sehr gut gelungen, ich bin wirklich zufrieden. Und deshalb wollen wir das Seegasthaus auch den Winter über offen halten", sagt Loibnegger. Ab Anfang Dezember öffnet Loibnegger nach einer Betriebspause die Türen seines Lokals wieder – und zwar donnerstags bis montags, jeweils von 10 bis 21 Uhr, warme Küche gibt es ab 11.30 Uhr. Auch einen Zustelldienst für die nähere Umgebung wird es geben. Zudem organisiert der Gastronom – mit Unterstützung der Gemeinde St. Georgen – den ersten Adventzauber.

Stephan Loibnegger will das Seegasthaus am Längsee zum Ganzjahresbetrieb ausbauen © KLZ

"An drei Wochenenden gibt es ein besinnliches Programm, mit Chorgesang und Instrumentenklang, mit einer Weihnachtsausstellung, Nikolo-Besuch, Turmblasen, Fackelwanderung, Christbaumtauchen und vielem mehr."

Das Programm bei freiem Eintritt sei speziell auf das Ambiente am See abgestimmt, "diese einzigartige Stimmung wollen wir nutzen, um ganz besondere Adventmomente zu schaffen", sagt Loibnegger, gelernter Koch, der so mit dem Seegasthaus als Ganzjahresbetrieb durchstarten möchte. Parkplatzgebühren werden in der Zeit des Adventzaubers am See übrigens keine eingehoben.