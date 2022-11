Am Montag gegen 17.50 Uhr lenkte ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan sein Fahrrad in St. Veit im Bereich des Bahndammwegs. Aus bisher unbekannter Ursache, aber vermutlich aufgrund der Dunkelheit, übersah der 27-Jährige in einem Kreuzungsbereich die dort angrenzende Böschung.

Er stürzte mit seinem Fahrrad rund zwei Meter die Böschung hinab und kam im Bereich des Glanufers – teilweise im Wasser – zu liegen. Der Mann konnte mit seinem Handy noch selbstständig seine Lebensgefährtin verständigen, welche die Rettungskette in Gang setzte.

Der 27-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr St. Veit/Glan und anschließender Versorgung durch die Rettung und den Notarzt, mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt verbracht.