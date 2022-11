Am Montag gegen 22 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Carport einer Mehrparteienwohnhausanlage in der Gemeinde Gurk ein Brand aus. Dabei brannten drei Autos gänzlich aus und zwei weitere wurden beschädigt.

Der hölzerne Carport wurde auf einer Länge von rund 20 Metern völlig zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren Gurk, Straßburg, Pisweg und Zweinitz standen mit acht Fahrzeugen und 50 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, sie dürfte jedoch mehr als 100.000 Euro betragen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Kärnten übernommen. Bei Befragungen der Anwohner gab eine Zeugin an, dass sie um 22 Uhr, also zur Zeit, als der Brand ausgebrochen war, mehrere Jugendliche oder Kinder mit Halloween-Verkleidungen in unmittelbarer Nähe gesehen hatte. Identifizieren bzw. genauer beschreiben konnte sie diese aufgrund der Dunkelheit und der Verkleidung jedoch nicht.

Das Landeskriminalamt Kärnten bittet daher um Mithilfe: Wer hat verkleidete Personen (Jugendliche/Kinder) gegen 22 oder zuvor in Gurk im Bereich der St. Peter Straße 4 bzw. in Tatortnähe wahrgenommen und kann dazu zweckdienliche Hinweise liefern? Sämtliche Hinweise, die zur Klärung der Tat bzw. zur Identifizierung der Personen führen, werden unter der Telefonnummer 059 133/203 333 entgegengenommen und vertraulich behandelt.