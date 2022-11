Am Anfang war ein Audi A4: Er war das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), mit dem es am 12. August 1997 losgegangen ist. "Unser NEF war das erste in Kärnten", sagt Stützpunktleiter Nikolas Zauner. In Klagenfurt und Villach waren zwar Notarztwagen mit Teams aus Ärzten und Sanitätern im Einsatz, aber ein eigenes Auto mit eigens zusammengestellter Besatzung war neu.