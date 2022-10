Architektur-Diplomarbeit über Althofen

Hemma Hartl hat ein Objekt in der Altstadt als Gegenstand ihrer Diplomarbeit an der Fachhochschule Joanneum gewählt. Unter dem Titel "Café des Lichts. Die Altstadt von Althofen neu erleuchten" hat die Architektur-Studentin eine Arbeit über die Revitalisierung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes verfasst. Darin beschreibt Hartl die aktuelle Ist-Situation des sogenannten Pilz-Hauses und siedelt im ehemaligen Terrassencafé das "Café des Lichts" an.

Beeindruckend führt die Studentin unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes Umbaumaßnahmen durch, ergänzt das Bauwerk durch Zubauten und schafft so einen gastronomischen Erlebnisbetrieb in der Altstadt. Bei einem Besuch im Rathaus dankte Hartl für die Unterstützung seitens der Stadtgemeinde Althofen.

Hemma Hartl mit ihrer Diplomarbeit © Stadtgemeinde Althofen

Mit Verein "Team Wasser" nicht nur im Notfall zur Stelle

Berthold Petautschnig ist Obmann des neuen Vereines "Team Wasser". Petautschnig ist seit 30 Jahren im Bereich Rohrhygiene und Wasserdesinfektion tätig, seit elf Jahren ist er mit seinem Unternehmen "Aqua Flex" mit Sitz in St. Georgen am Längsee selbstständig und damit sein eigener Chef.

Mit unterschiedlichsten Methoden macht er Wasserleitungen und Wasserversorgungssysteme wieder sauber und durchgängig. Als "Ein-Mann-Betrieb" ist er über die Bundesland- und Staatsgrenze hinaus international im Einsatz. Mit ebenso einsatzstarken Partnern bietet er mit dem "Team Wasser" Unterstützung bei Notfällen in Bezug auf Wasserversorgungsanlagen, aber auch im Bereich Prävention, um Schäden zuvorzukommen. Was Petautschnig vermitteln will: "Wasser ist das Lebensmittel Nummer Eins." Und: Jeder Wasserversorger müsse sich bewusst sein, dass er gesetzlich zur besten Versorgung der Abnehmer verpflichtet sei. Im nächsten Jahr organisiert Petautschnig mit dem Verein den "Wassermeistertag", eine große Veranstaltung zum Thema Wasserversorgung.

Berthold Petautschnig (rechts) © kk/Privat

15 000 Euro für Schülerinnen und Schüler

Für Franz Josef Knappinger und seine Kollegen von "Round Table 23" war es Ehrensache, das Lerncafé in St. Veit zu unterstützen. Der Präsident des Klubs sieht es als selbstverständlich an, die Jugend in der Region zu fördern. So übergab er im Auftrag von Round Table auch heuer wieder 5000 Euro an das Lerncafé, damit junge Menschen weiterhin eine kostenlose Nachmittags- und Lernbetreuung erhalten können. Insgesamt 15 000 Euro spendet der Club bis 2023. "Wir nehmen unsere Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber sehr ernst", sagte Knappinger bei der Übergabe. Die Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Herzogstadt läge dem Serviceclub am Herzen.